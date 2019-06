Giochi Europei di Minsk – Carabina sportiva 3 posizioni donne: Zublasing fuori dalla finale per un solo punto

Carabina sportiva 3 posizioni donne: Zublasing fuori dalla finale per un solo punto ai Giochi Europei di Minsk

Penultima giornata di gare al poligono di Minsk in Bielorussia dove è in corso la seconda edizione dei Giochi Europei. Questa mattina sono scese sulle linee di tiro le atlete di carabina sportiva 3 posizioni donne. La russa Yulia Zykova ha conquistato la medaglia d’oro (459.6) lasciando alle sue spalle la ceca Nikola Mazurova (453.9) e la russa Polina Khorosheva. Miglior prestazione quella di Petra Zublasing (Carabinieri) che è rimasta fuori dalla finale per un solo punto ed ha chiuso al decimo posto (1160). Stesso punteggio anche per la sua compagna di squadra Sabrina Sena (Carabinieri) che ha concluso la sua performance al 13esimo posto (1160).

