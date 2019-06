European Games di Minsk – Tiro al volo: tre medaglie per gli azzurri, Diana Bacosi vince l’oro nello skeet femminile

Due medaglie nella gara femminile con Bacosi e Cainero che vincono rispettivamente oro e bronzo, sul podio nel maschile anche Rossetti

Splendida giornata per l’Italia nel tiro a volo agli European Games di Minsk, gli azzurri si portano a casa tre medaglie di cui una d’oro grazie a Diana Bacosi nello skeet femminile. Insieme a lei sul podio anche Chiara Cainero, che chiude al terzo posto mettendosi al collo un luccicante bronzo.

Stesso metallo anche per Gabriele Rossetti nel maschile, che completa così una giornata da ricordare per i colori azzurri. Dopo la doppietta centrata a Rio 2016 e quella in Coppa del Mondo a maggio valsa l’accesso ai Giochi di Tokyo 2020, le mamme dello skeet salgono ancora insieme su un podio importante. L’oro va a Diana Bacosi, riuscita a battere non senza fatica la francese Antastassiou. Le due hanno concluso i lanci regolamentari con un identico 53/60 e hanno proseguito il duello nello spareggio, vinto poi dall’azzurra.

Valuta questo articolo