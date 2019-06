La Roma è ormai il passato, Totti finisce sul… mercato: due club di Serie A sulle sue tracce

Salutata la Roma con la conferenza stampa di ieri, Francesco Totti valuta adesso il suo futuro: sono tante le offerte già recapitategli

Francesco Totti ha chiuso ufficialmente il proprio rapporto con la Roma, al termine di una conferenza stampa durissima in cui si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa.

Un addio polemico, che ha spinto il club giallorosso a rispondergli per le rime con una nota ufficiale, con la quale ha smentito alcune dichiarazioni dell’ormai ex dirigente. Adesso per Totti si apre un nuovo capitolo della propria carriera, le offerte non gli mancano e, tra queste, ce ne sono anche di prestigiose. La UEFA e la FIFA hanno già mostrato interesse nei suoi confronti, ma non mancano nemmeno le proposte da parte di società di Serie A. Una di queste è la Sampdoria, con il presidente Ferrero che ha già telefonato a Totti per chiedergli la disponibilità a trasferirsi a Genova. In Liguria, il Pupone potrebbe ritrovare Eusebio Di Francesco, pronto a firmare il contratto con i doriani per sostituire Giampaolo. A fare concorrenza ai blucerchiati ci sarebbe anche la Fiorentina, che punta forte sulla presenza di Daniele Pradè e Vincenzo Montella, amici di vecchia data di Totti. Il possibile ritorno di Batistuta in viola poi potrebbe convincere l’ex Roma a scegliere Firenze, cominciano un nuovo progetto professionale insieme a Rocco Commisso.

