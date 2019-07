Formula 1 – Vettel uomo di squadra, Seb tra solidarietà e ottimismo: le parole del tedesco dopo il Gp d’Austria

Sebastian Vettel fiducioso e ottimista dopo la gara al Red Bull Ring: le parole del tedesco della Ferrari sui miglioramenti del team e la vittoria mancata di Leclerc

Una gara ricca di emozioni oggi pomeriggio al Red Bull Ring: Max Verstappen è il vincitore del Gp d’Austria, ma attende la decisione dei commissari sul suo sorpasso su Leclerc, a due giri dal termine della gara, per poter dormire sonni tranquilli.

Un episodio che fa tanto discutere: “sempre positivo, guido una grande macchina, penso che questo weekend è stato meglio per noi, forse come in Canada qualche settimana fa, ma sono deluso per me per ieri, oggi penso che la gara è stata un divertimento, per me in macchina, ma sono anche deluso per Charles, perchè lui è stato molto bravo e forte questo weekend, per lui e per la squadra, non è giusto che non abbiamo vinto, non ho visto la situazione con Max, ma alla fine contento e non contento“, queste le parole di Vettel, quarto in Austria, ai microfoni Sky.

“Abbiamo bisogno di più downforce, penso che siamo forti in piste come qui e in Canada, ma penso che sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare la macchina ma non è facile e non è possibile in un giorno, ma tutta la squadra a Maranello è appassionata, li ringrazio perchè lavorano come matti per migliorare la macchina. Sono sempre positivo e penso che quest’anno abbiamo anche la Ferrari per vincere“, ha concluso il tedesco della Ferrari.

