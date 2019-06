Formula 1 – Vettel e la soluzione gomme: “facciamo fatica a farle funzionare bene. Penumatici 2018 potrebbero favorirci”

Ferrari in difficoltà con le gomme, Sebastian Vettel evidenzia i problemi degli pneumatici della stagione attuale confrontandoli con quelli della stagione precedente

Stagione complicata per la Ferrari. La scuderia di Maranello, partita con grande entusiasmo, gara dopo gara si è ritrovata ad inseguire le Mercedes, capaci di vincere tutti gli appuntamenti fin qui disputati in calendario. Il gap con Hamilton e Bottas, duo di testa del Mondiale, non sembra volersi colmare e la Ferrari, pista dopo pista, sembra continuare a fare fatica, specialmente con le gomme.

Intervistato prima del weekend del Gp d’Austria, Sebastian Vettel, a proposito degli pneumatici, ha dichiarato: “non si può sapere se le gomme dell’anno scorso ci avvantaggerebbero finchè non le proviamo. Ovviamente non le abbiamo provate con le macchine di quest’anno e la scala di valori attuali. Il dato di fatto è che fatichiamo di più a far funzionare le gomme e a portarle nella giusta finestra operativa. Non so cosa intendano fare, domani ci regoleremo“.

Valuta questo articolo