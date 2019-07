Formula 1 – Verstappen non ha dubbi sul suo sorpasso, Leclerc duro: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria

Due 21enni protagonisti del Gp d’Austria: le prime parole di Verstappen, Leclerc e Bottas dal Red Bull Ring

E’ terminato nel segno di Max Verstappen il Gp d’Austria: l’olandese della Red Bull ha trionfato davanti al pubblico austriaco, grazie ad un sorpasso clamoroso su Leclerc nei giri finali. Un episodio finito sotto investigazione, ma in attesa della decisione dei commissari, Verstappen ha festeggiato sul gradino più alto del podio.

“Dopo questa partenza che avevo avuto pensavo che la gara fosse finita, ho continuato a spingere a tutta, dimostrando di poter vincere. Sono contento per il team e per la Honda, abbiamo lavorato sodo e vincere qui è incredibile. E’ stata una battaglia normale, penso che il risultato debba essere confermato, è semplicemente gareggiare, se non ci lasciano gareggiare dobbiamo chiudere la Formula 1“, ha affermato Verstappen al termine della gara.

“Dal mio punto di vista è abbastanza chiaro: Verstappen non mi ha lasciato spazio. Nel giro precedente abbiamo lottato e lui mi ha lasciato spazio, poi nel giro successivo sono dovuto andare fuori pista e non ho avuto la possibilità di riprenderlo. Tutta la gara è stata molto buona per me ma ora vedremo, riguardo l’episodio finale saranno gli steward a decidere“, ha dichiarato poi Leclerc.

“Il terzo posto è il miglior risultato possibile. E’ stata una gara difficile rispetto alle aspettative a causa del surriscaldamento del motore. Abbiamo dovuto gestire alcune componenti e non abbiamo gareggiato come avremmo voluto. Ho comunque conquistato punti buoni per il campionato ma ora è tempo di pensare alla prossima gara“, ha concluso Bottas

