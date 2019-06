Formula 1 – Un problema tecnico impedisce a Vettel di disputare la Q3: Seb da applausi, il bellissimo gesto ai box [VIDEO]

Sabato dolce-amaro per la Ferrari: il team del Cavallino da una parte infatti festeggia la spettacolare pole position di Charles Leclerc al Gp d’Austria, ma dall’altra non può di certo ritenersi soddisfatta per il problema tecnico che ha impedito a Sebastian Vettel di disputare la Q3. Il tedesco della Ferrari dunque partirà dalla nona posizione in griglia, domani, al Red Bull ring, ma nonostante ciò è stato autore di gesto da applausi.

Consapevole che nessuno ai box Ferrari è colpevole di quanto accaduto oggi pomeriggio, Vettel si è avvicinato a tutti gli uomini del suo team per abbracciarli e consolarli. Un momento davvero speciale ai box Ferrari: Vettel da applausi in Austria.

Qualifying was early finished for Seb due to car problems 😭

Seb still thanks his team for their efforts of working on his car 😊#AustrianGP 🇦🇹 #Seb5 #F1 pic.twitter.com/vIPWZyE6Gq

