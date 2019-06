Formula 1 – Hamilton intoccabile, Wolff difende il suo pilota: “lo colpiscono per titoloni e click, ma…”

Toto Wolff difende il suo pilota: le parole del team principal Mercedes su Lewis Hamilton

E’ iniziato un nuovo weekend di gara per i piloti di Formula 1: a pochi giorni dal Gp di Francia, i campioni delle quattro ruote sono nuovamente in pista per le prime prove libere del Gp d’Austria. Occhi puntati sui piloti Ferrari, che proveranno a dare filo da torcere alle Mercedes, con Lewis Hamilton che non ha intenzione di concedere nulla ai suoi rivali.

Proprio del pilota britannico ha recentemente parlato Toto Wolff in un’intervista a Motorsport: il team principal Mercedes ha difeso a spada tratta Hamilton: “specialmente in Inghilterra non viene riconosciuto quanto meriterebbe. Quando smetterà e avrà infranto moltissimi record, la gente riconoscerà che è stato il più forte pilota al mondo e che tutti noi siamo stati testimoni del suo viaggio. Per qualche ragione invece si è deciso di colpirlo, forse perché così si fanno i titoloni e si vendono più giornali, o si collezionano più click. Non credo che sia stata compresa l’opportunità che stiamo avendo di assistere alle imprese del più grande che sia mai esistito“.

“Come tutti i membri della scuderia anche lui merita un giorno di pausa alla settimana. In questo modo ogni individuo riesce ad esprimersi al meglio delle sue possibilità ed ecco perché stiamo impiegando molto tempo a sviluppare l’empatia all’interno del gruppo. Ciò che non può far funzionare Lewis a dovere sono i tentativi di creargli delle costrizioni. Lui riesce ad esprimersi al top soltanto se gli viene concessa la libertà di seguire le sue passioni“, ha concluso il manager austriaco.

Valuta questo articolo