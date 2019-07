Formula 1 – Toto Wolff ‘arbitro’ dello scontro Verstappen-Leclerc: “nessuna scorrettezza, voglio vedere gare dure”

Toto Wolff dà il suo parere sul contatto fra Verstappen e Leclerc che ha deciso il Gp d’Austria: il team principal Mercedes non vede alcuna scorrettezza

Concluso il Gp d’Austria tiene ancora banco l’episodio che ha deciso la gara. Nel finale, Verstappen si è preso la vittoria sorpassando Charles Leclerc con una manovra al limite del regolamento, facendo finire il ferrarista fuori pista.

Toto Wolff, team principal Mercedes, intervistato da Sky Sport nel post gara, ha dato il suo parere su quanto accaduto in pista, specialemente alla luce del contatto Vettel-Hamilton in Canada: “per prima cosa dico che mi è piaciuta la gara come fan, non come dirigente Mercedes. Mi è piaciuto vedere questi giovani lottare sul circuito e dico brava a alla Pirelli per averci dato una gomma fantastica che non ci ha dato problemi di blistering. Per quanto riguarda il contatto fra Verstappen e Leclerc dico che è una situazione molto difficile, non vorrei essere nei panni degli steward. È come Montreal, è molto difficile da giudicare al meglio. Scorrettezze? Voglio vedere gare dure, come 10 anni fa e lo stesso è per gli altri tifosi. Ci sono regole, ma l’interpretazione è difficile, come oggi. Gli Steward hanno l’autorità di prendere una decisione.

Problemi Mercedes? Abbiamo avuto problemi di cooling, c’era una temperatura piuttosto alta per l’Austria circa 35 gradi, abbiamo aperto tutta la macchina ma non è stato sufficiente per lottare in gara. In Austria e Messico condizioni climatiche simili. Non conosciamo le temperature ad Hockenheim e Budapest. Se in Inghilterra ci sarà brutto tempo sarà un bene per noi. Se ci saranno temperature così sarà difficile per noi“.

