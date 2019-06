Formula 1, Steiner blinda i suoi piloti: “non c’Ã¨ ragione di cambiare nel 2020. Alonso? Non gioverebbe alla squadra”

Il team principal della Haas ha confermato che Grosjean e Magnussen rimarranno anche nel 2020, allontanando poi la suggestione Alonso

Il Team Haas non modificherà la propria line-up di piloti nel 2020, lo ha confermato Gunther Steiner nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS. Il team principal del team americano, in difficoltà nel corso di questa stagione, ha espresso la propria fiducia a Grosjean e Magnussen, nonostante i deludenti risultati ottenuti finora.

Queste le sue parole: “non c’è nessuna ragione di cambiare tanto per cambiare, i nostri piloti hanno le loro giornate no, ma in F1 non è che ci siano sul mercato piloti migliori. Alonso? Piloti di quella caratura devono essere loro a voler venire a correre da te. Io personalmente non contatterei piloti di tale livello, perché difficilmente sarebbero felici in un team come il nostro e questo non gioverebbe all’atmosfera della squadra”.

