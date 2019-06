Formula 1, ritiro Vettel – Seb smentisce, ma Ecclestone fa allarmare i fan: “non passerà molto”

Bernie Ecclestone ed il ritiro di Vettel dalla Formula 1: le parole dell’ex patron del Circus

Negli ultimi giorni in Inghilterra è circolata la voce di un imminente ritiro dalla Formula 1 di Sebastian Vettel. Alla vigilia del Gp del Canada, il tedesco della Ferrari ha smentito questi rumors, ammettendo di avere ancora qualcosa da fare a bordo della Ferrari.

Nonostante la smentita di Vettel, c’è chi però sembra confermare in qualche modo le indiscrezioni inglesi. Stiamo parlando di Bernie Ecclestone, ex patron del Circus: “Vettel non cambierà squadra, ma terminerà definitivamente la propria carriera. Ritengo che non passerà molto tempo prima che tutto ciò accaduta. Seb ha una vita familiare felice e non vuole che la F1 lo meta fuori equilibrio”, ha affermato a f1grandprix.motorionline.