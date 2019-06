Formula 1 – Terminate le FP1 in Austria: Hamilton mette tutti in riga, ma le Ferrari hanno un asso nella manica [TEMPI]

Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Vettel e il compagno di squadra Bottas

Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, il britannico ferma il crono sull’1:04.838 precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel.

Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, costretto ad iniziare in ritardo le FP1 per un problema occorso alla power unit 2. Alle spalle del finlandese si piazza Charles Leclerc, vicinissimo al driver finlandese nonostante la differenza di mescola. Un asso nella manica quello del Cavallino, che ha mandato oggi i propri piloti in pista con le gomme gialle, rispetto alle rosse scelte dalla Mercedes. Una differenza importante che potrebbe ribaltare tutto domani, quando ci si giocherà la pole position. Le due Red Bull seguono al quinto e sesto posto, precedendo la McLaren di Sainz e la Renault di Ricciardo. Chiudono la top ten infine la Haas di Magnussen e l’altra McLaren di Norris.

Valuta questo articolo