Formula 1 – Vettel e Verstappen a confronto, Ricciardo non ha dubbi: “senza nulla togliere a Seb…”

Daniel Ricciardo e le differenze tra Vettel e Verstappen: l’australiano della Renault non ha dubbi

E’ iniziata una nuova settimana dedicata alle quattro ruote: dopo il Gp del Mugello di MotoGp gli appassionati dei motori si concentreranno su un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, il sesto, in programma in Canada. Alla vigilia della partenza per Montreal, Daniel Ricciardo è stato ospite del podcast di Nico Rosberg “F1 Grand Prix Winner | Beyond Victory“, durante il quale tra scenette simpatiche e ritorno al passato, l’australiano ha parlato anche della velocità dei suoi rivali, mettendo a paragone in particolar modo Vettel e Verstappen: “senza nulla togliere a Seb, che ovviamente non è affatto lento, ma direi senz’altro che l’olandese è più veloce. E’ probabile che ad aiutarlo ci sia la giovane età. Ad ogni modo sono convinto che con il tempo diventerà ancora più rapido. Diversamente Vettel, che è in pista da tanto, potrà crescere come professionista ma non con un margine ampio come quello di Max“, ha affermato Ricciardo, riferendosi in particolar modo al giro secco.

“La rapidità di Verstappen è immediata. Non c’è alcun processo di elaborazione. A mio avviso la sua è una guida istintiva. E’ valido anche dal punto di vista tecnico, ma forse il ferrarista è più sensibile. Riesce a comunicare con la macchina attraverso più sensi. Quello del 21enne invece, è più talento puro e istinto”, ha aggiunto

