Formula 1 – In Austria la gara di casa di Red Bull, la trovata della scuderia Ã¨ mozzafiato: una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna [VIDEO]

Una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna: la trovata della Red Bull per il Gp d’Austria è spettacolare

E’ tutto pronto a Spielberg per il nono appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno avuto pochissimo tempo per rilassarsi dopo il Gp di Francia, vinto da Hamilton, e già domani torneranno in pista per le prime prove libere del Gp d’Austria.

La Red Bull dunque correrà in casa e punterà a far bene. In occasione del Gp d’Austria, la Red Bull ha deciso di stupire tutti mettendo una monoposto nella ruota panoramica di Vienna. Una trovata fantastica, che attira tantissimi turisti e lascia a bocca aperta gli abitanti della capitale austriaca.

A Vienna view with a difference 👀 Showing the RB7 some of our home race sights 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/voqROBxABl — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 25 giugno 2019

Valuta questo articolo