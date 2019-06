Formula 1, Raikkonen sorride in vista del Gp d’Austria: “gli aggiornamenti sembrano funzionare”

Il pilota finlandese si è detto soddisfatto dei progressi compiuti dalla sua monoposto dopo gli aggiornamenti arrivati in Francia

Un settimo posto in Francia che ben sperare, soprattutto in vista del Gp d’Austria dove in carriera ha ottenuto due secondi posti. Kimi Raikkonen si avvicina con ottimismo al prossimo appuntamento del calendario di Formula 1, in programma sul circuito di Spielberg.

L’Alfa Romeo è notevolmente cresciuta nelle ultime settimane, una situazione che fa felice Iceman alla vigilia del week-end austriaco: “mi è piaciuta molto la gara in Francia e spero che anche quella in Austria possa essere divertente. Gli aggiornamenti sembrano funzionare, abbiamo raggiunto una migliore comprensione dell’auto e degli pneumatici e non vedo perché non dovremmo essere in grado di ottenere nuovamente dei punti”.

