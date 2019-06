Formula 1, Raikkonen avverte l’Alfa Romeo: “la vettura sembra migliorata, ma non esaltiamoci troppo”

Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando la propria soddisfazione per il comportamento della macchina

Sessanta giri completati per Kimi Raikkonen nella giornata di oggi, 23 al mattino e 37 al pomeriggio con il migliore completato in 1:05.728.

Buone le sensazioni avvertite da Iceman, che ha espresso la propria soddisfazione al termine della giornata: “è stata un po’ uno stop and go continuo, specialmente al pomeriggio con le bandiere rosse, ma a volta capita. È lo stesso per tutti e dobbiamo cercare di fare il massimo, indipendentemente dalla situazione. La vettura è sembrata migliore nelle PL2, ma non esaltiamoci troppo. Chiaramente è troppo presto per dire dove siamo rispetto ai nostri rivali. Lo scopriremo solo domani e in gara. Di sicuro dobbiamo lavorare per migliorare le cose prima delle qualifiche“.

