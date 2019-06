Formula 1, problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria: perdita d’olio sulla monoposto di Bottas

Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi

Problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. Sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese affronterà anche la sessione di libere del pomeriggio.

Un inconveniente non di poco conto per il finlandese, costretto a rinunciare ad una buona fetta di mattinata per mettere a punto la propria monoposto. Non un grande inizio dunque per la Mercedes, chiamata a recuperare terreno nel week-end austriaco.

