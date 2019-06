Formula 1 – Ipotesi ritiro per Vettel? Il tedesco esce allo scoperto: “vi dico come stanno le cose”

Il pilota tedesco ha parlato del suo futuro, smentendo le indiscrezioni circa un suo eventuale ritiro al termine di questa stagione

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in Inghilterra hanno rivelato la possibilità che Sebastian Vettel lasciasse la Ferrari e la Formula 1 con un anno di anticipo sul suo contratto, mettendo così fine ad una carriera impreziosita da quattro titoli mondiali.

Voci che non hanno trovato conferma nelle parole del diretto interessato che, in vista del Gran Premio del Canada, è intervenuto per fare chiarezza sul proprio futuro. Interrogato dalla testata tedesca Auto Bild, il pilota della Ferrari ha sottolineato di avere ancora alcuni obiettivi da raggiungere nel circus: “non ho intenzione di fermarmi, mi diverto ancora molto a guidare in Formula 1 e ho ancora del lavoro da fare in Ferrari. Vogliamo mettercela tutta per far svoltare questa stagione e il Canada potrebbe essere una buona occasione per invertire il trend”.

