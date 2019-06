Formula 1 – Nico Hulkenberg passa al motore Spec B: 5 posti di penalità in griglia insieme a Sainz e Albon

Nico Hulkenberg passa al motore Spec B, quinta unità montata in stagione: per il pilota Renault 5 posizioni di penalità in pista. Stessa sanzione per Sainz e Albon

La Renault ha deciso di cambiare il motore termico sulla monoposto di Nico Hulkenberg. La scuderia francese permetterà al pilota tedesco di passare alla Spec B per le qualifiche del Gp d’Austria, nono evento presente nel calendario di Formula 1. L’ufficialità è arrivata con un comunicato emesso dal team diretto da Cyril Abiteboul, insieme alla quale è stata notificata la penalizzazione di 5 posti in griglia. Rispetto a quanto avvenuto per Ricciardo in Fracia, il quale aveva cambiato il 3° motore in stagione, per Hulkenberg si tratta della 5ª unità. Stessa sorte per Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (Toro Rosso): il primo usufruirà degli aggiornamenti Renault, il secondo di quelli Honda.

