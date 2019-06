Formula 1, Leclerc sorride dopo le libere in Austria: “giornata produttiva, abbiamo trovato la strada giusta”

Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per il comportamento della Ferrari nelle FP2, concluse al comando davanti a Bottas

Charles Leclerc ha chiuso alla grande la prima giornata di libere sul circuito di Spielberg, piazzandosi davanti a tutti al termine delle FP2 del Gp d’Austria.

Un grande risultato per il monegasco, che ha espresso la propria soddisfazione per quanto mostrato in pista dalla sua SF90: “nel complesso direi che quella odierna è stata una giornata produttiva, nella quale abbiamo completato una serie di valutazioni utili a capire in quale direzione andare con gli sviluppi e nella quale siamo riusciti a trovare la strada giusta per la messa a punto della vettura. In macchina avevo buone sensazioni oggi, anche se il vento che cambiava spesso direzione è stato un elemento di disturbo, specialmente nelle curve durante la seconda sessione. Come in Francia, anche qui in Austria mi dovrò concentrare per adattare il mio stile di guida e la vettura in funzione di come la pista evolverà in qualifica. Credo che oggi abbiamo fatto il massimo, vediamo però in che posizione ci troveremo domani“.

