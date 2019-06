Formula 1 – Leclerc in Austria col sorriso: “in Francia parecchi progressi, ecco quale è il mio obiettivo”

Charles Leclerc fiducioso e ottimista in vista del Gp d’Austria: le parole del monegasco alla vigilia dell’appuntamento di Spielberg

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti hanno avuto pochi giorni per godersi un po’ di relax prima di prepararsi per scendere nuovamente in pista. Domani si terrà la conferenza stampa piloti del Gp d’Austria, mentre venerdì si disputeranno le prime due sessioni di prove libere.

Dopo il terzo posto in Francia, Charles Leclerc non vede l’ora di tornare a gareggiare: “il circuito di Spielberg è sempre una bella location nella quale tornare. In generale l’atmosfera è molto piacevole e ci sono molte attività in pista per far divertire il pubblico che talvolta vedono protagonisti anche noi piloti. Il tracciato è piuttosto interessante: si tratta di un giro molto breve nel quale è fondamentale non commettere errori così da guadagnarsi una bella posizione sulla griglia di partenza. Nella capacità di adattare me stesso e la macchina dal Q1 al Q3 credo di aver fatto parecchi progressi in Francia. L’obiettivo è proprio ripartire da quanto di buono fatto a Le Castellet per continuare a migliorare”, queste le parole del giovane monegasco alla vigilia dell’appuntamento austriaco.

