Formula 1 – Leclerc non nasconde la sua delusione: altro che sorrisi! Le parole del ferrarista sul sorpasso di Verstappen

Charles Leclerc non nasconde tutto il suo disappunto dopo il sorpasso di Verstappen a due giri dal termine del Gp d’Austria, costato caro al ferrarista

E’ un Leclerc infastidito e deluso, quello apparso alle interviste post gara al Red Bull Ring. Il giovane monegasco della Ferrari non ha nascosto tutto il suo disappunto dopo la sconfitta al Gp d’Austria, per un sorpasso, a suo avviso scorretto, di Verstappen, a due giri dal termine della corsa.

L’episodio è sotto investigazione, ma in attesa di sapere quale sarà la decisione dei commissari, Verstappen ha festeggiato la sua vittoria dal gradino più alto del podio, affiancato da Leclerc e Bottas.

Sincero e schietto, Leclerc ha così commentato l’episodio ai microfoni Sky: “molto onestamente, da dentro non sembrava una manovra corretta, prima di quello tutto andava tutto bene, aveva fatto un tentativo il giro prima nella stessa curva e mi aveva lasciato lo spazio in uscita, in quel tentativo non mi sembrava di avere lo spazio, devo guardare ancora le immagini da fuori ma da dentro non sembrava sportivo“. “L’approccio è stato quello giusto ma adesso voglio solo andare a casa e sapere la decisione“, ha concluso Leclerc.

Valuta questo articolo