Formula 1 – Leclerc euforico, Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali, Verstappen sorride: le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria

Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria

E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è lasciato alle spalle Hamilton e Verstappen, mentre Vettel non ha potuto disputare la Q3 a causa di un problema tecnico alla sua monoposto e dunque domani partirà dalla nona posizione in griglia.

“La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo fatto dei cambiatemi molto buoni fra Q1 e Q2, molto buoni mi ha dato la possibilità di portare la macchina al limite e domani partiamo bene in gara, per quello che abbiamo testato siamo contenti della scelta che abbiamo fatto, vedremo domani. Sarà molto dura fisicamente, dentro l macchina c’è molto caldo, ma anche per la macchina sarà difficile, bisognerà gestire tutto bene e vediamo di fare un bel risultato“, ha dichiarato Leclerc al termine delle qualfiche.

“Congratulazioni a Charles, è stato grandioso per tutto il weekend, non siamo mai riusciti a tenere il loro passo, la posizione in pista è stata difficile da trovare, non volevo dare la scia a nessuno, alla fine non sapevo bene a che punto ho iniziato il giro, mi sono trovato tre macchine dietro, ma sono riuscito a fare il giro, una gran figata vedere tre team diversi nelle prime tre posizioni, anche max ha girato bene. Potrò finalmente lottare col ragazzino, vedremo come andrà, siamo tutti adulti ovviamente ma sono felice di poter gareggiare con due giovani talentuosi come Charles e Max“, ha aggiunto Lewis Hamilton.

“Sono molto contento, è un risultato fantastico per noi su questo circuito non semplice, per tutto il weekend la macchina sembra aver tratto linfa, è migliorata sempre più , sono contento. Spero di poter regalare a tutti i nostro tifosi un bel risultato domani“, ha concluso Verstappen.

