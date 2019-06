Formula 1 – Hamilton snobba anche i record: “il primato della McLaren non mi interessa, io corro sempre per vincere”

La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria

Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 pronto per essere raggiunto in caso di vittoria nel Gp d’Austria.

Intervistato a proposito del record, Hamilton lo ha snobbato senza tanti giri di parole, spiegando che a lui interessa sempre e solo vincere: “forse è diveros per Toto o per gli ingegneri che magari hanno una lista dei loro record personali e provano molto orgoglio. È fantastico battere un record, ma non è nelle mie priorità, non è fra le prime 50 cose a cui penso prima di una gara. Certo è straordinario essere al 125° anno della Mercedes ed aiutarli ad abbattere barriere e record, sono molto fiero di far parte di questo ciclo. Sarà un weekend interessante, ma io sono qui per fare la stessa cosa che ho fatto in Francia (vincere, ndr). Speriamo di poter restare davanti. Penso che le Ferrari saranno più vicine, la loro macchina funziona diversamente. Sarà interessante vedere il rapporto di forza che ci sarà fra noi, le Ferrari e le Red Bull“.

