Formula 1 – George Russell rischia l’incidente con Kvyat durante le qualifiche: arriva una dura penalizzazione

George Russell, non avvertito dalla Williams, rischia l’incidente con Kvyat durante la Q1 del Gp d’Austria: il pilota britannico penalizzato di 3 posizioni in griglia

Un’incomprensione che poteva costare cara, quella che ha coinvolto George Russell e Daniil Kvyat. Nel corso del Q1, mentre cercava di far raffreddare le gomme, il pilota della Williams non si è accorto (e non è stato avvertito dal team) dell’arrivo di Kvyat che, fortunatamente, è riuscito a sterzare prima dell’impatto, perdendo però l’occasione di entrare nel Q2. I commissari di gara hanno punito Russell con 3 posizioni di penalità sulla griglia.

Il giovane pilota britannico ha spiegato la sua versione dei fatti: “non sapevo che c’erano altre vetture che stavano arrivando alle mie spalle. Stavo raffreddando le gomme e mi trovavo dietro ad altre vetture. Poi ho visto Daniil che è andato largo. Solitamente una vettura più veloce gira 40 secondi più rapida rispetto ad una che va lenta. Ed il team ti avvisa di questo”.

Queste le parole di Kvyat: “che cosa posso dire? Sono cose che succedono, sono stato bloccato e la mia qualifica è stata rovinata. Sono stato sorpreso di vedere quella macchina in traiettoria. Sono comunque felice che non sia accaduto nulla di grave. Se avessi affrontato la curva come sempre non sarei stato in grado di evitarlo. Per fortuna ho visto qualcosa di bianco all’ingresso di curva ed ho sterzato verso sinistra. Mi ha chiesto scusa ma ha anche evidenziato come il team non l’abbia informato del mio arrivo. Credo comunque che in qualifica si debbano sempre controllare gli specchietti dato che le vetture procedono con grandi differenze di velocità. Dobbiamo sempre essere informati dai team e controllare negli specchietti soprattutto in qualifica quando rischi di prendere una penalità”.

