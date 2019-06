Formula 1 – Le folate di vento e i dubbi sui rivali, Verstappen sincero dopo le FP2: “non sappiamo quanto abbiano usato il motore”

Verstappen rimane fiducioso e concentrato anche dopo l’incidente nelle Fp2 a Spielberg: le parole dell’olandese della Red Bull al termine della prima giornata di prove del Gp d’Austria

Nono tempo oggi pomeriggio a Spielberg per Max Verstappen, nelle seconde prove libere del Gp d’Austria, al termine delle quali è il nome di Leclerc a spiccare in vetta alla classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha dovuto fare i conti con un imprevisto: un incidente che gli ha impedito di disputare al meglio la sua sessione.

“Le sensazioni sono buone ma ho perso il posteriore, c’è stato quell’incidente, è andata così, la sessione è stata un po’ difficile, mi sono lamentato tanto per il vento e alla fine mi ha preso di sorpresa in quella curva. C’erano tante folate di vento, non c’era un vento regolare, quello era il problema principale, per questo diverse persone sono andate larghe“, ha affermato l’olandese ai microfoni Sky.

“Credo che sia presto ancora, non sappiamo quanto abbiano usato il motore, con quanta benzina e via dicendo, io sono stato contento della macchina, si può andare meglio, abbiamo trovato alcune curve un po’ più critiche quindi dobbiamo trovare il giusto bilanciamento per sfruttare meglio la velocità di punta e la velocità in inserimento di curva“, ha concluso Verstappen.

