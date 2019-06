Formula 1 – I ferraristi sognano con Leclerc: il monegasco davanti a tutti nelle FP3 [TEMPI]

Leclerc regala un sorriso ai ferraristi: il giovane monegasco davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria

Manca sempre meno ormai alle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1. I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza e ultima sessione di prove libere, che vede ancora una volta Leclerc segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.03.987, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, seguito da Verstappen e Norris. Fuori dalla top ten invece Raikkonen, solo 13° con la sua Alfa Romeo.

Valuta questo articolo