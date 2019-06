Formula 1, sliding doors in casa Ferrari: i media spagnoli rilanciano una clamorosa sostituzione

La stampa spagnola continua a rilanciare la possibilità che Alonso sostituisca Vettel l’anno prossimo in Ferrari, ma i protagonisti negano

I contratti parlano chiaro, la Ferrari almeno fino al 2020 avrà a libro paga sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc. Nessuno spazio per le voci di mercato dunque, anche se in Spagna non si fa che spingere su un clamoroso ritorno di Fernando Alonso a Maranello.

Qualche settimana fa, il Corriere dello Sport aveva fatto circolare le prime voci, riprese poi a piene mani in Spagna, dove l’asturiano ha senza dubbio un gran seguito. Secondo ‘AS’ ed ‘El Chiringuito’, il nome dell’ex McLaren potrebbe tornare di moda per il Cavallino in caso di ritiro di Vettel, peraltro già smentito dallo stesso tedesco. Una suggestione che ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi della Ferrari, ancora affascinati da Alonso nonostante non sia riuscito a vincere con la Ferrari alcun titolo. Il suo obiettivo sarebbe quello di tornare in Formula 1 in un team che gli permetta di lottare per il Mondiale, ma al momento le porte di Maranello sembrano sbarrate, a meno che Vettel non decida di salutare anticipatamente. A quel punto, molti scommetterebbero su un Alonso bis…

