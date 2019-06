Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc, Hamilton subito dietro: la griglia di partenza del Gp d’Austria

Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel

Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere sentito dal Collegio dei Commissari per impeding a Raikkonen. Solo nono invece Vettel, fermato da un problema tecnico accusato prima del Q3.

La griglia di partenza del Gp d’Austria 2019:

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Hamilton

2ª fila: 3. Verstappen, 4. Bottas

3ª fila: 5. Norris, 6. Raikkonen

4ª fila: 7. Giovinazzi, 8. Gasly

5ª fila: 9. Vettel, 10. Magnussen

6ª fila: 11. Grosjean, 12. Ricciardo

7ª fila: 13. Perez, 14. Stroll

8ª fila: 15. Kvyat, 16. Russell

9ª fila: 17. Kubica, 18. Hulkenberg

10ª fila: 19. Sainz, 20. Albon

Valuta questo articolo