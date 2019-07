Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria: il pit stop di Vettel è lentissimo, le gomme non arrivano [VIDEO]

Errore clamoroso per la Ferrari nel corso del 23° giro del Gp d’Austria: il pit stop di Vettel è troppo lento, le gomme arrivano in colpevole ritardo

Partito in 9ª posizione e costretto ad una super rimonta, il Gp d’Austria per Sebastian Vettel continua a riservare brutte notizie. Nel corso del 23° giro, la Ferrari commette un clamoroso errore che rischia di pregiudicare la gara del pilota tedesco. Chiamato ai box per un pit stop, i meccanici della Rossa impiegano qualche secondo di troppo ad uscire per il cambio gomme. La reazione degli stessi meccanici, arrabbiati e delusi dopo il pit stop, è abbastanza eloquente.

Valuta questo articolo