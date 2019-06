Formula 1 – Bottas sincero dopo il quarto posto in qualifica in Austria: “Ferrari troppo veloce in rettilineo, abbiamo fatto un casino col team”

La superiorità della Ferrari in rettilineo ed i problemi di comunicazione col team: le sensazioni di Bottas dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria

E’ Leclerc il poleman del Gp d’Austria: al Red Bull Ring il giovane monegasco della Ferrari ha stabilito il nuovo record di pista, lasciandosi alle spalle Hamilton e Verstappen. Quarto tempo per Bottas, invece, che non è riuscito a far bene come il suo compagno di squadra.

“Ci aspettavamo di essere molto vicini ma loro avevano un piccolo margine, la pole position era fuori portata, in rettilineo non riusciamo ad eguagliarli, la giornata sarà domani, già nel primo giro possono succedere tante cose sulle scie sul rettilineo, nel primo tentativo abbiamo avuto qualche problema di comunicazione, abbiamo fatto casino sulle tempistiche, mi sono avvicinato troppo alla macchina davanti. Credo che possa aprire più opzioni per noi, con la gomma soft si può consumare prima il primo stint, spero che dopo potremo recuperare“, ha affermato il finlandese della Mercedes ai microfoni Sky dopo le qualifiche.

