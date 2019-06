Formula 1 – Bottas commenta l’incidente delle FP2: “ho perso il posteriore, il vento punisce ogni errore che facciamo”

Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento

Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha spiegato le dinamiche di quanto accaduto: “ho perso il posteriore all’interno di curva 5 e ho dovuto fare una correzione, ma è stata una cosa inattesa e poi è stato troppo tardi. In questo momento c’è un po’ più di vento e questo penalizza ogni errore fatto in pista. Può succedere“.

