Formula 1 – Che beffa per Leclerc: “Verstappen penalizzato”, ma il documento è un fake [FOTO]

Che beffa per la Ferrari: la notizia della penalizzazione di Verstappen fa il giro del web, ma si tratta di un clamoroso fake

Caos al Red Bull Ring: la Ferrari festeggia per la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc dopo aver visionato un comunicato della FIA che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. “Verstappen penalizzato di 5 secondi per aver violato l’articolo 38.3 del regolamento della FIA“, si legge nella nota, che dunque assegna la vittoria al 21enne monegasco.

Una grande beffa, però, per la Ferrari: sembra infatti che si tratti di un fake ben realizzato. Non è ancora infatti arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della FIA riguardo la decisione dei commissari.

