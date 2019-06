Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente per acclamazione: resterà in carica fino al 2023

I 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale hanno rieletto per acclamazione Gianni Infantino, che resterà presidente della Fifa fino al 2023

Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa per acclamazione dai 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale, in corso a Parigi. Il 49enne svizzero resterà in carica per i prossimi 4 anni, fino al 2023. Infantino è stato eletto presidente per la prima volta nel febbraio 2016 per completare il mandato del suo predecessore, Joseph Blatter, squalificato per 6 anni. (Spr/AdnKronos)

