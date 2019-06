Fed Cup, varato il nuovo format: il World Group verrà suddiviso in due turni

Dopo la Coppa Davis, cambia la formula anche della Fed Cup con il World Group che si disputerà in due turni

Novità importanti per quanto riguarda la Fed Cup, il World Group infatti sarà suddiviso su due turni con i preliminari che scatteranno a febbraio e le fasi finali ad aprile. La prima edizione di questa manifestazione rinnovata si terrà dal 14 al 19 aprile 2020 presso la Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, che ospiterà le finali fino al 2022. Gli otto preliminari si giocheranno invece su due giorni, al meglio delle cinque partite con quattro singolari e un doppio.

Nella prima edizione parteciperanno:

Le due semifinaliste della Fed Cup 2019, Romania e Bielorussia ;

e ; Tutte le squadre, vincenti e perdenti, che hanno disputato i playoff per il World Group 2019 ( Repubblica Ceca, Canada, Usa, Svizzera, Lettonia, Germania, Belgio, Spagna );

); Le quattro vincitrici dei playoff del World Group II (Russia, Giappone, Gran Bretagna, Slovacchia) e le due meglio classificate tra le perdenti di questi ultimi spareggi, al momento Kazakistan e Brasile.

Dal 2021, con il sistema a regime, giocheranno i preliminari le otto vincitrici dei playoff e le squadre classificate tra il terzo e il decimo posto nell’edizione precedente. Le otto nazioni vincitrici si uniranno, nel 2020, alle finaliste di quest’anno, Australia e Francia, all’Ungheria, in come nazione ospitante, e a una quarta nazione che riceverà una wild card, ancora da confermare. Le dodici qualificate per la fase a gironi saranno suddivise in quattro gruppi da tre: le vincenti si sfideranno nelle semifinali. Le finaliste avranno un posto assicurato nella fase a gironi del 2021. Ogni partita verrà disputata al meglio delle tre partite, con due singolari e un doppio. Grazie a questo nuovo format, le giocatrici che parteciperanno alla fase finale si divideranno 12 milioni di euro di premi, mentre sei per le Nazioni che si qualificano.

