Traguardo storico per Fognini: è il terzo italiano ad entrare nella top 10

Fabio Fognini nella storia: è il terzo azzurro ad entrare nella top ten del ranking mondiale ATP dell’era Open

Fabio Fognini avrà guardato sicuramente con molta attenzione la sfida di questo pomeriggio tra Wawrinka e Federer valida per i quarti di finale del Roland Garros. Alla fine, a spuntarla è stato Re Roger, che ha mandato al tappeto il suo connazionale nel derby svizzero, in quattro set, staccando il pass per la semifinale contro Nadal.

Sorride, dunque Fognini, che grazie all’aiutino di Federer, ma soprattutto alle sue prestazioni in campo ha raggiunto un traguardo favoloso, ovvero la top ten! Il tennista ligure è balzato infatti nella decima posizione del ranking ATP: un traguardo storico per l’Italia, che non si trova tra i primi dieci da ben 41 anni. L’ultimo azzurro in top ten fu infatti Barazzutti, capitano della squadra azzurra di Coppa Davis.

Fognini diventa dunque il terzo azzurro della storia dell’era Open ad entrare nella top ten, dopo Barazzutti e Panatta. Quest’ultimo è però il tennista col miglior piazzamento: raggiunse infatti nel 1976 il 4 posto della classifica mondiale, mentre il collega Barazzutti è riuscito a raggiungere la settima posizione.

