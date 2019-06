Fabio Fognini, top 10 ATP ad un passo: serve solo che Wawrinka non faccia il miracolo!

Fabio Fognini ad un passo dalla top 10 della classifica ATP: il tennista azzurro, nonostante la sconfitta contro Zverev, sarà fra i migliori 10 se Wawrinka non dovesse vincere il Roland Garros

Nonostante la brutta sconfitta subita nella giornata di ieri contro Alexander Zverev, Fabio Fognini ha un grande motivo per sorridere. Il tennista ligure, dopo essere stato eliminato agli ottavi del Roland Garros, ha ipotecato la top 10 grazie alla vittoria di Karen Khachanov su Juan Martin Del Potro. Per avere la certezza matematica di rientrare fr ai migliori 10, situazione che per un tennista italiano non si verifica da 41 anni (1978, Corrado Barazzutti), si dovrà però ‘gufare’ Stan Wawrinka. Lo svizzero infatti, in caso di vittoria del French Open, escluderebbe Fognini dalla top 10, facendogli aprire la prossima settimana da numero 11 in classifica. Per vincere il suo secondo Roland Garros della carriera, Wawrinka dovrebbe battere di seguito Federer, Nadal e Djokovic: un’impresa titanica, che Fognini preferirebbe non accadesse.

Valuta questo articolo