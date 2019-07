Formula 1, furia Ferrari dopo la vittoria confermata a Verstappen: la reazione di Binotto però è da signore

Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sulla decisione dei commissari di confermare la vittoria a Verstappen in Austria

I Commissari hanno deciso di confermare la vittoria a Max Verstappen in Austria, nonostante il sorpasso al limite effettuato nei confronti di Leclerc a due giri dalla fine.

Una scelta che Mattia Binotto non ha per nulla approvato, nonostante l’abbia accolta con la sua solita signorilità: “la decisione non è corretta perchè Leclerc ha lasciato tutto lo spazio possibile. Credo che Verstappen lo abbia spinto fuori pista ma poco importa, non vogliamo cadere nelle solite discussioni” le parole ai microfoni di Sky Sport. “Ci si aspetta tutti una Formula 1 più spettacolare e oggi lo è stata. In un giorno come questo è giusto cercare di dare anche noi l’esempio e guardare avanti. Ci prenderemo la nostra rivincita. Sicuramente dopo oggi posso dire che in Canada avevamo ragione, la vittoria era di Vettel e non a caso noi a Maranello abbiamo messo la nostra bandiera. Decidere in fretta è importante, la decisione deve arrivare presto. Oggi non era facile decidere, i commissari si son presi il loro tempo. Vogliamo bene al nostro sport, basta chiacchiere. Il nostro stile non è quello di battere i pugni, vi assicuro che dietro le quinte stiamo già facendo tanto. Sulla scelta delle gomme sono dispiaciuto, la riunione era un’occasione per tutti ma altri team hanno guardato solamente al loro interesse“.

Valuta questo articolo