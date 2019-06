Formula 1, Toto Wolff lascia la Mercedes? Il team principal fa chiarezza: “vi svelo le mie intenzioni”

Il team principal della Mercedes ha parlato del proprio futuro, ammettendo di voler rimanere al suo posto

Toto Wolff e la Mercedes, una storia che continuerà. E’ questa l’intenzione del team principal austriaco, legato alle Frecce d’Argento da un legame molto più che lavorativo.

Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il boss del team ai microfoni del quotidiano Kleine Zeitung nel corso del week-end in Austria: “onestamente, mi piace molto la posizione che ho oggi alla Mercedes. Il cronometro mi dà adrenalina, Mercedes è assolutamente convinta di competere in Formula 1. Dobbiamo comunicare ancora meglio quanto sia efficiente oggi la Formula 1, i motori di queste macchine moderne sono difficili da battere in termini di efficienza“.

