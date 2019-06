Formula 1, Vettel mastica amaro: “non sono arrabbiato con nessuno, mi stavo preparando per la Q3 e…”

Il tedesco ha parlato di quanto accaduto prima del Q3, sottolineando di non essere arrabbiato con nessuno per il guaio accusato dalla sua Ferrari

Qualifiche sfortunate per Sebastian Vettel in Austria, il pilota della Ferrari non è potuto scendere in pista nel Q3 per colpa di un problema tecnico accusato subito dopo l’unico tentativo svolto in Q2.

Una disdetta per il quattro volte campione del mondo e per la Ferrari, che avrebbe potuto monopolizzare la prima fila vista la pole position ottenuta da Leclerc. Giunto nel parco chiuso dopo le qualifiche, Vettel ha provato a spiegare il proprio stato d’animo ai microfoni di Sky Sport: “non sono arrabbiato, non credo ci sia motivo per esserlo. Si è rotto qualcosa che non doveva rompersi e dobbiamo capire il perché, ma non sono arrabbiato con nessuno, assolutamente. In una giornata come questa fa male perchè la macchina valeva la pole, per la situazione in cui eravamo ieri oggi abbiamo reagito. Avevamo trovato il ritmo, mi stavo preparando per il secondo tentativo in Q2 e poi per la Q3 ma non è andata così. Sono contento per il team, tutti hanno dato il massimo e sono contento che l’altra Ferrari abbia ottenuto la pole. Speriamo in una buona opportunità, siamo nella top ten: speriamo che Charles difenda la prima posizione e io mi avvicini il più possibile a lui. Siamo convinti del fatto di partire con la rossa, pensiamo che sia la gomma migliore per la gara e in particolare per la partenza“.

