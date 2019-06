Formula 1, Vettel non si dà pace: “stiamo provando un sacco di cose per avvicinarci alle Mercedes”

Il tedesco ha parlato del lavoro svolto oggi in pista in Austria, sottolineando di averci dato dentro per avvicinarsi alle Mercedes

Charles Leclerc primo e Sebastian Vettel ottavo, questo è il bottino ottenuto dalla Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria. Sensazioni positive per il monegasco, un po’ meno per il tedesco che ha dovuto abortire il proprio giro veloce per un’uscita di curva.

Interrogato sul comportamento della SF90, il quattro volte campione del mondo ha ammesso: “non abbiamo potuto effettuare il long run con la mescola soft, ma a parte questo l’escursione all’ultima curva non ha avuto un impatto sui nostri piani. Oggi la macchina andava bene, e sono riuscito a fermarmi in tempo” le parole di Vettel a Motorsport.com. “Dobbiamo essere prudenti, le cose cambiano quando si va in qualifica e in gara. Stiamo provando un sacco di cose per cercare di avvicinarci alle Mercedes. Mi auguro domani di trovare un buon feeling con la macchina per fare meglio di oggi. Gli incidenti di Bottas e Verstappen? E’ normale quando si sta spingendo, ovviamente nessuno di noi ha fatto niente per finire fuori. Nel pomeriggio le condizioni erano un po’ difficili per il vento, ma, fortunatamente, per quanto mi riguarda è andata bene perché l’uscita non mi ha creato grossi problemi. Siamo stati in grado di capire alcune cose, ora ci dobbiamo prendere il tempo per capire quali sono i prossimi passi da fare”.

Vettel poi ha proseguito: “possiamo ancora migliorare la Rossa, abbiamo provato un po’ di cose nel pomeriggio e forse la macchina era migliore in mattinata. La pista in effetti sembra adattarsi alle nostre caratteristiche, ma è un tracciato corto nel quale è difficile fare una grande differenza, per cui è fondamentale trovare un buon feeling con la macchina ed è su questo che dobbiamo lavorare“.

