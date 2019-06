Formula 1, Raikkonen è una furia contro Hamilton: parole durissime di Iceman contro il britannico

Il pilota dell’Alfa Romeo non ha digerito il comportamento tenuto da Hamilton nel corso del Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria

Kimi Raikkonen non riesce a digerire il comportamento tenuto in qualifica da Lewis Hamilton, una manovra costata tre posizioni di penalità in griglia al campione del mondo della Mercedes.

A farne le spese è stato proprio Iceman, ostacolato nel suo giro lanciato in Q1 e costretto ad abortire il tentativo, salvo poi qualificarsi comunque al Q2. Interrogato nel post qualifiche, il finlandese non le ha mandate a dire a Hamilton: “mi ha bloccato, è così semplice. Come può essere così difficile spostarsi per le persone? E poi ci sono le radio e di sicuro ogni team avvisa quali piloti stanno andando veloci o meno. Avrebbe dovuto rallentare e lasciarmi passare, non può rallentare e poi accelerare. Ha scavalcato il cordolo e preso la via di fuga, non so perché non abbia rallentato sul lato destro. Lo ha fatto, poi ha accelerato e ha cercato di togliersi di mezzo, ma oramai era troppo tardi. Era abbastanza per farmi rallentare e abortire quel giro, quindi di sicuro mi ha bloccato. Quando blocchi qualcuno nelle qualifiche dovrebbe sempre esserci la penalità. Non è molto difficile, è come è sempre stato”.

