Formula 1, Leclerc incredulo dopo la pole: “ero convinto che la Mercedes si fosse nascosta di più”

Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per la pole position ottenuta al termine delle qualifiche del Gp d’Austria

Seconda pole position in carriera per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari stampa il miglior tempo nelle qualifiche del Gp d’Olanda, garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti allo spegnimento dei semafori.

Un risultato grandioso per il monegasco, commentato così ai microfoni di Sky Sport: “sono contento perchè non era iniziato bene l’ultimo giro visto il traffico, però sono molto contento. Potevo fare meglio perchè ho fatto un errore, ma sono felicissimo perché ho la pole ed è quello che conta. La strategia? Sì, sono contento della scelta. Vedremo domani se avremo ragione, ora non possiamo saperlo. Non mi aspettavo la pole, pensavo che la Mercedes migliorasse di più. Stiamo lavorando bene, sono contento e speriamo che la prima vittoria arrivi presto. Il nostro problema principale negli ultimi gran premi è stato l’anteriore. Penso che questo fine settimana sia stato un po’ meglio, abbiamo provato una diversa filosofia di set-up e sembra funzionare. Ciò non significa che faremo un grande passo in avanti in altre gare, ma qui ha funzionato piuttosto bene. Vettel? Sono molto contento per la pole position, ma è un peccato per Seb, perché probabilmente le due Rosse sarebbero state entrambe in prima fila. Sono stato informato che Seb ha avuto alcuni problemi con la sua macchina, ma non ho sentito più pressione dalla mia parte del box. Almeno a me non hanno trasmesso alcuna agitazione“.

Valuta questo articolo