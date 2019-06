Formula 1, Leclerc alza l’asticella in vista di Montreal: “l’obiettivo è riuscire a salire sul podio”

Il pilota monegasco ha parlato in vista del prossimo appuntamento canadese, sottolineando di voler invertire il trend negativo

Il settimo appuntamento in calendario si avvicina, la Ferrari non ha più tempo da perdere se vuole raddrizzare una stagione in chiaroscuro. La Mercedes vola, così Vettel e Leclerc hanno bisogno di un risultato positivo in Canada, dove l’anno scorso il tedesco trionfò interrompendo un lungo digiuno del Cavallino sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve.

Interrogato sul prossimo fine settimana, Leclerc ha sottolineato: “il Gran Premio del Canada ci offre un’occasione in più per cercare di portare a casa un buon risultato. Dobbiamo lavorare al meglio per riuscire a preparare la vettura fin nei minimi dettagli così da poterne estrarre il massimo potenziale. La settimana scorsa sono stato a Maranello e ho lavorato al simulatore per preparare e migliorare la vettura e me stesso in vista di questo appuntamento, trovo il tracciato molto interessante, perché mette insieme diverse tipologie di curve e un lungo rettilineo sul quale dovrebbe essere possibile effettuare dei sorpassi. Nella scorsa stagione sono riuscito a piazzarmi in zona punti, quest’anno l’obiettivo è puntare più in alto. Per quanto riguarda la città di Montreal mi piace molto, al pari dei suoi abitanti, e il fatto che si parli francese mi fa sentire anche un po’ a casa. Spero davvero di poter avere un weekend di soddisfazioni“.

