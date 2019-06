Formula 1, Lewis Hamilton senza peli sulla lingua: “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero”

Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria

Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria.

Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione del mondo, che dovrà dunque partire bene per risalire la china e avvicinarsi a Leclerc. Interrogato sull’esito delle qualifiche, il britannico ha ammesso: “abbiamo pensato che le Ferrari potessero essere un po’ più vicine del solito, ma hanno mostrato di essere forti sia nelle Libere 3 che nelle Qualifiche. Abbiamo sicuramente sottovalutato quanto potessero essere veloci, direi. Sui rettilinei ti uccidono per davvero, hanno quel surplus di potenza che qui funziona molto bene. Credo che siano inoltre riusciti a capire come far funzionare la monoposto sia nelle curve veloci che in quelle a media velocità. Penso che le Ferrari siano state molto veloci nei loro long run. Non sarà facile superare Charles, ma darò tutto quello che ho per riuscire nel mio intento. Se dovessi riuscire a essere vicino a Charles, cercherò di sfruttare la strategia gomme differente che c’è tra noi. Al momento mi fa pensare che le Ferrari siano su 2 soste, a meno che la gomma non vada molto più in là di quanto ci aspettiamo. Non ho i loro dati, ma penso che la gomma media riuscirà ad andare più lunga rispetto alla loro Soft. Sarà molto interessante vedere quali strategie saranno adottate domani“.

Riguardo la penalità, la Mercedes ha diramato via social le impressioni di Hamilton: “la penalità di oggi è totalmente meritata, non ho problemi ad accettarla. È stato un mio errore e me ne assumo la responsabilità in pieno. Non era ovviamente una manovra intenzionale. Domani però è un altro giorno e un’occasione per risollevarci”.

