Formula 1, Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari: “sembrano veloci, ma su questo circuito…”

Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari

Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata.

Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è stata una giornata pulita per me, senza grandi problemi anche se ho rotto un paio di ali anteriori sui cordoli com’è successo a un sacco di altri piloti che sono andati larghi sui salsicciotti. Quest’anno siamo full gas per buona parte del giro, anche curve come la 6 e la 7, la 9 e l’ultima sono diventate molto veloci con le monoposto di quest’anno: per questa abbiamo cercato di migliorare il set-up nell’arco della giornata. Ferrari e Red Bull sembrano veloci, in particolare il Cavallino pare in forma, e sarà interessante vedere come andrà a finire domani in qualifica. Questo è uno di quei circuiti in cui i tempi sono sempre molto, molto ristretti e anche i piccoli distacchi possono fare la differenza. Ma va bene, siamo in battaglia e questo è un circuito in cui è possibile seguire altre monoposto, quindi speriamo che anche le gomme tengano“.

