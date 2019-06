Formula 1, un’altra tremenda notizia per Lewis Hamilton: il piccolo Harry non ce l’ha fatta

Il piccolo tifoso a cui Hamilton aveva regalato la monoposto di Formula 1 e il trofeo del Gp di Spagna è morto sabato sera dopo una tremenda malattia

Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto sabato sera dopo una tremenda malattia che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo tifoso di Lewis Hamilton aveva intenerito tutti, pilota britannico compreso, prima del Gran Premio di Barcellona, inviando un dolce messaggio al campione del mondo, rimasto toccato dalle parole di Harry.

Così, prima ha deciso di inviargli il trofeo vinto in Spagna e poi addirittura la monoposto con cui ha vinto il Mondiale 2018. Sfortunatamente, ecco però arrivare la brutta notizia, rivelata dalla famiglia sui social: “È con grande tristezza nel cuore che dobbiamo informarvi che Harry è morto sabato sera. Ha combattuto fino alla fine ed eravamo entrambi con lui per i suoi ultimi momenti. Il suo dolore e la sua sofferenza sono finiti. È impossibile immaginare la vita senza Harry e il vuoto che lascerà nelle nostre vite. Siamo così orgogliosi di Harry e di tutto ciò che ha realizzato nella sua vita e dell’eredità che ha creato per aiutare gli altri. Non chiediamo fiori, ma solo di continuare a sostenere Harry’s Giant Pledge. Ci manca tanto. Amo James, Charlotte e Georgia”.

