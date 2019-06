Formula 1 – Il piccolo Harry non ce l’ha fatta, Hamilton commosso sui social: “sei stato luce positiva per noi” [FOTO]

Il piccolo tifoso di Hamilton non ce l’ha fatta, così il pilota della Mercedes gli ha dedicato un dolce messaggio sui social

Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto nella giornata di sabato dopo una tremenda malattia chiamata ‘sarcoma di Ewing’, un tumore alle ossa che non gli ha lasciato scampo. Un piccolo ometto coraggioso che ha affrontato il male a testa alta, riuscendo a far commuovere anche il suo idolo Lewis Hamilton, che gli ha dedicato la vittoria del Gp di Barcellona e regalato una vera monoposto di Formula 1.

Un legame profondo creatosi in poco tempo, che ha spinto il campione del mondo a dedicare un dolce messaggio al suo piccolo tifoso, diventato troppo presto un angioletto. “Grazie per essere una luce positiva per tutti noi – le parole di Lewis su Instagram – sei stato molto coraggioso e mancherai a tutto il mondo. Grazie, amico e fonte di ispirazione. Dio ti benedica, riposa in pace amico mio“.

