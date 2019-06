Formula 1, Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull: il manager di Max rivela una clamorosa clausola

Il manager del pilota olandese ha ammesso la presenza di una clausola liberatoria nel contratto con la Red Bull, senza spingersi oltre

Max Verstappen potrebbe negoziare il proprio addio alla Red Bull già dopo l’estate, senza attendere la naturale scadenza del suo contratto fissata per il 2020.

Secondo quanto riferiscono infatti i media spagnoli, all’interno del contratto che lega il classe ’97 al team di Milton Keynes ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di andar via nel caso in cui non dovesse vincere una gara entro la pausa estiva. Considerando che, prima di quel limite, restano quella di oggi in Austria, quella a Silverstone, ad Hockenheim e Budapest si capisce come le probabilità che la clausola si concretizzi sono molte. Sulla questione è intervenuto il manager di Verstappen, Raymond Vermeulen, che ha parlato ai microfoni di gpfans.com: “possiamo confermare che c’è una clausola prestazionale nel contratto di Max Verstappen, ma non riveleremo ulteriori dettagli. Il pilota e la Red Bull sanno benissimo quali sono le condizioni stabilite dal contratto”.

