Formula 1, meccanici al lavoro sul motore di Sebastian Vettel: gli aggiornamenti dal box Ferrari

I meccanici del Cavallino stanno lavorando duramente per rimettere in sesto la SF90 del tedesco, che non dovrebbe subire alcuna penalità

Si lavora duramente nel box Ferrari, l’obiettivo è rimettere in sesto la SF90 di Vettel in vista della partenza del Gran Premio d’Austria, in programma questo pomeriggio alle 15.10.

Il problema accusato ieri nel corso delle qualifiche è stato subito individuato da Binotto e i suoi uomini, che hanno immediatamente il delegato FIA affinché autorizzasse la sostituzione del connettore rovinatosi dopo il passaggio su un cordolo. Vettel non dovrebbe incorrere in alcuna penalità in vista della gara di oggi, che il tedesco dovrebbe affrontare con lo stesso motore utilizzato ieri. Nessuna sostituzione dunque, nonostante il propulsore si sia ritrovato senza l’aria che comanda il richiamo pneumatico delle valvole, rischiando un danno nella distribuzione del sei cilindri numero 2. Una buona notizia per Vettel, chiamato ad una super rimonta sul tracciato austriaco, dove la Ferrari ha dimostrato di essere davvero veloce.

Valuta questo articolo